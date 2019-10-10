Ülke karıştı ! Eylemler nedeniyle başkenti taşıdılar

İçişleri Bakanı Maria Paula Coro ve Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin, sokağa çıkma yasağı getiren kararnamenin yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında devlet başkanının kararnamesinin sokağa çıkma yasağı olarak görülebileceğini ama aslında sadece bir seyahat kısıtlaması olduğunu iddia etti.





