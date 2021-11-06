Ülke şokta! Yakıt tankeri patladı: 92 ölü
Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi hayatını kaybetti.
Afrika’nın batısında yer alan Sierra Leone’de yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.
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Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 92 cesedin getirildiğini belirtti.
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Musa, yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.
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