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  3. 26 Aralık 2018 08:47

Alarm seviyesi ''sarı''ya yükseltildi

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesinde Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da aktif duruma geçti.

Alarm seviyesi ''sarı''ya yükseltildi

Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli yanardağının yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

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Alarm seviyesi ''sarı''ya yükseltildi

İtalyan haber ajansı Ansa, Sivil Koruma Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Stromboli Yanardağı'nın aktif durumda olmasından dolayı bölgedeki alarm düzeyinin "yeşil"den "sarı"ya yükseltildiğini duyurdu.

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Alarm seviyesi ''sarı''ya yükseltildi

İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin aktif duruma geçtiğini kaydetti.

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Alarm seviyesi ''sarı''ya yükseltildi

Öte yandan iki gündür aktif durumda olan Etna Yanardağı'nın olduğu Katanya kenti çevresinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı tespit edildiği açıklandı.

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