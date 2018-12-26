Alarm seviyesi ''sarı''ya yükseltildi
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesinde Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da aktif duruma geçti.
Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli yanardağının yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.
İtalyan haber ajansı Ansa, Sivil Koruma Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Stromboli Yanardağı'nın aktif durumda olmasından dolayı bölgedeki alarm düzeyinin "yeşil"den "sarı"ya yükseltildiğini duyurdu.
İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin aktif duruma geçtiğini kaydetti.