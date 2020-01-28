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  3. 28 Ocak 2020 15:02

Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı ortaya çıktı

Endonezya'nın şeriat ile yönetilen Açe eyaletinde kırbaçlama ekibinin ilk kadın üyesi ilk kez kameraların karşısına geçti.

Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı ortaya çıktı

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti şeriat ile yönetiliyor. Açe'de dün bir ilk yaşandı.

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Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı ortaya çıktı

Açe eyaletinin kırbaçlama ekibine ilk kez bir kadın üye eklendi, kadının maske altındaki fotoğrafları dünya basınında da geniş yer buldu.

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Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı ortaya çıktı

Ülkedeki bir otel odasında evli olmadığı adamla bulunan genç bir kadın kırbaç cezasına çarptırıldı. Bu cezayı da kırbaçlama ekibinin ilk kadın üyesi yerine getirdi.

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Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı ortaya çıktı

Endonezya'da yalnızca Açe eyaletinde şeriat kuralları uygulanıyor. Suçlu bulunanlar genellikle rattan kamışı ile kamçılanıyor. AFP'ye açıklamalarda bulunan Banda Açe şeriat polisi Zakwan, ilk kadın kamçıcının görevini "Bence güzel bir iş çıkardı, tekniği iyiydi" sözleriyle değerlendirdi.

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