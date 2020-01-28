Endonezya'nın ilk kadın kırbaçcısı ortaya çıktı
Endonezya'nın şeriat ile yönetilen Açe eyaletinde kırbaçlama ekibinin ilk kadın üyesi ilk kez kameraların karşısına geçti.
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti şeriat ile yönetiliyor. Açe'de dün bir ilk yaşandı.
Açe eyaletinin kırbaçlama ekibine ilk kez bir kadın üye eklendi, kadının maske altındaki fotoğrafları dünya basınında da geniş yer buldu.
Ülkedeki bir otel odasında evli olmadığı adamla bulunan genç bir kadın kırbaç cezasına çarptırıldı. Bu cezayı da kırbaçlama ekibinin ilk kadın üyesi yerine getirdi.