ÜLker Pınarbaşı ve ''Parantez Kızlar'' resim sergisi Bodrum'da
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteci Ülker Pınarbaşı (63), resim sergisi 'Parantez Kızlar'ı açtı. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran 'Parantez Kızlar'ın 1 haftadır çok üzgün olduğunu belirten Pınarbaşı, "Çünkü savaş istemiyorlar. Savaşa ve işgale karşılar" dedi.
Bodrum'da yaşayan ve 27 yıl boyunca aktif gazetecilik yapan Ülker Pınarbaşı, ressam annesi ile oğlundan esinlenerek, mesleğinin de katkısıyla resme başladı.
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Çalışmaları beğeni toplayan Pınarbaşı, Bodrum'un Çarşı Mahallesi'ndeki restoranda resim sergisi açtı.
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Pınarbaşı, sergiye ismini veren 'Parantez Kızlar'ın, meslek hayatı boyunca katıldığı haber toplantılarından esinlenmesiyle ortaya çıktığını ve her birinin toplumda yer alan farklı karakterleri simgelediğini belirtti.
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Pınarbaşı, 'Parantez Kızlar'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
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