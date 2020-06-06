Ülkesinde her gün binlerce ölüyor ama... O yine şov peşinde!
En çok koronavirüs vakası görülen ikinci ülke olan Brezilya'da ölü ve vaka sayısı artarken Brezilya Devlet Başkanı hala virüsü ciddiye almıyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1026 artarak 35 bin 47'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 65 artışla 646 bini geçti.
Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.