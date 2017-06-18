Ülkesine giden Suriyeliler 20 bini aştı

Ramazan Bayramı için ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki geçişleri devam ediyor. Bölgeye gelenler, 40 santigrat dereceyi bulan sıcak havaya rağmen rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor.