Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Ölüm listesi ele geçirildi, her yerde aranıyor
Belçika'da polis birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden aşırı sağcı asker her yerde aranmaya devam ediliyor.
Belçika 2 haftadan fazladır ağır silahlarla firar eden aşırı sağcı askeri her yerde arıyor. Sonuç alınamayan arama çalışmaları devam ederken korkutan ölüm listesi de ele geçirildi.
Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, birliğinden çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ve "terör saldırısı" düzenlemesinden endişe edilen aşırı sağcı askerle ilgili bazı hatalar yaptıklarını söyledi.
Polis ve ordunun yaklaşık iki haftadır aradığı 46 yaşındaki Jürgen Conings hakkında Belçika'nın RTBF televizyonuna konuşan Amiral Hofman, "Saklamanın anlamı yok. Bilgi akışında ve bazı güvenlik uygulamalarında hatalar yaptık." dedi.
Hofman, daha önce radikal eğilimleri nedeniyle tehlikeli sayılan en az 30 asker arasında ismi bulunan Conings'in durumuyla ilgili bilginin "en üst seviyelere" aktarılmadığını, firari askeri en kısa zamanda canlı olarak ele geçirmeyi umduklarını kaydetti.