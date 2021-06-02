Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Ölüm listesi ele geçirildi, her yerde aranıyor

Hofman, daha önce radikal eğilimleri nedeniyle tehlikeli sayılan en az 30 asker arasında ismi bulunan Conings'in durumuyla ilgili bilginin "en üst seviyelere" aktarılmadığını, firari askeri en kısa zamanda canlı olarak ele geçirmeyi umduklarını kaydetti.