Ülkeyi dehşete düşüren korkunç plan: Kaza sonrası ortaya çıktı
Kanada'da meydana gelen olay ülkeyi karıştırdı. İlk bakışta üzücü bir kaza gibi görünen olayın detayları ortaya duyanları şoke etti.
Kanada'da meydana gelen olay ülkeyi sarstı. İlk bakışta üzücü bir kaza gibi görünen olayın detayları ortaya çıktıkça tüm dünyanın kanı dondu. Son sözleri ise olayı duyanları gözyaşlarına boğdu.
Kanada'nın Vancouver kentinde meydana gelen olayda ilk yardım ekipleri kaza mahalline vardıklarında, bir erkek sürücünün sokak lambasına çarpan araçta sıkıştığını gördüler. Sağlık görevlileri ve itfaiyeciler onu kurtarmak için hemen müdahale ederek SUV'nin metal çerçevesini kestiler.
İsminin Jan Poepl olduğu öğrenilen sürücünün bilinci yerinde değildi ve kazanın nasıl olduğunu açıklayamadı. Ancak polis olaylar zincirini tam olarak belirlemek için olay yerinde dolaşırken, bilinci yerinde olmayan bir kadını bir hendekte yatarken buldu.
47 BIÇAK YARASI
Orada yatan kadın Nicole Hasselmann olarak da bilinen Nicole Porciello'ydu. Porciello da aynı arabadaydı ve kaza sırasında 10 metre uzağa savrulmuştu.