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Uludağ eteklerinde orman yangını

Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Uludağ eteklerinde orman yangını - Resim: 1

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. 

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Uludağ eteklerinde orman yangını - Resim: 2

Uludağ eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. 

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Uludağ eteklerinde orman yangını - Resim: 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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