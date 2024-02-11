Uludağ eteklerinde orman yangını
Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
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Uludağ eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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