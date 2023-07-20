Uludağ Özel Harekat'a emanet

Son zamanlarda artan hava sıcaklığı ve vatandaşların bıraktıkları atık malzemelerden dolayı çıkan orman yangınlarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı tedbir aldı. Polis Özel Harekat timleri, Uludağ’da devriye atıp, drone ile havadan keşif yaptı. Bölgeye gezmek için gelen bazı vatandaşlar ise, ekiplerce uyarılarak geri gönderildi. Dürbün ile köşe bucak bakılan ormanlık alanlar, polis ekiplerince kontrol altında tutulurken, yangın riskini düşüne kadar ekipler sahada görev yapacak.