Uludağ'a tatilci akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sömestir tatili yoğunluğu sürüyor. Kar kalınlığının 70 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 7 derece oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kar yağışının 30 Ocak Salı gününe kadar devam edeceği Uludağ'da, yoğun sise rağmen kayak pistleri tatilcilerle doldu. Uludağ yolunda da araç yoğunluğu oluşurken, kış lastiği ve zinciri olmayan araç sürücülerinin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.