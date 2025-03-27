Uludağ'da 2 kişinin can verdiği otel yangında 35 kusurluk rapor ortaya çıktı
Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı.
Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı.
Zemin üzerine 8 kat olarak inşa edilen 153 odası bulanan ve 356 yatak kapasiteli otelde, yangının ilk incelemelere göre yanık bırakılan şömineden çıktığı, alev kaynağının şömine olduğu herhangi bir elektrik kontağına rastlanılmadığı belirtildi.
Yangının çıkış anından 3 dakika sonra Uludağ Oteller Bölgesindeki istasyondan otelin bulunduğu noktaya ulaşan 3 adet itfaiye aracının söndürme çalışmalarına başladığı, gelen takviye ekiplerle birlikte yangının 45 dakika içerisinde tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Ayrıca otelin kayak odasının yanı sıra telesiyej ve otelden yaklaşık 200 metre rakımda telesiyej ile çıkılan "kartal yuvası" kafenin işletmeciliğini yapan Türkiye Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın yangın sırasında otelin 5. katında oldukları, yangının dışarıdan farkedilmesi üzerine Yahya Usta'nın kendisine cep telefonu ile ulaşıp haber veren güvenlik güçlerine son olarak yangın merdivenini aradığını ancak bulamadığını söylediği öğrenildi.