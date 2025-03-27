Uludağ'da 2 kişinin can verdiği otel yangında 35 kusurluk rapor ortaya çıktı

Ayrıca otelin kayak odasının yanı sıra telesiyej ve otelden yaklaşık 200 metre rakımda telesiyej ile çıkılan "kartal yuvası" kafenin işletmeciliğini yapan Türkiye Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın yangın sırasında otelin 5. katında oldukları, yangının dışarıdan farkedilmesi üzerine Yahya Usta'nın kendisine cep telefonu ile ulaşıp haber veren güvenlik güçlerine son olarak yangın merdivenini aradığını ancak bulamadığını söylediği öğrenildi.