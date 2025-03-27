Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı
Kış turizminin önemli yerlerinden Uludağ'da sabah erken saatlerde başlayan yangında milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti. Yanan otelden geriye bir enkaz kaldı...
Kaynak: DHA / İHA
Sabah 06.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
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Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti.
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Milli sporcunun annesi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.
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2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
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