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Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı

Kış turizminin önemli yerlerinden Uludağ'da sabah erken saatlerde başlayan yangında milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti. Yanan otelden geriye bir enkaz kaldı...

Kaynak: DHA / İHA
Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı - Resim: 1

Sabah 06.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

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Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı - Resim: 2

Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti.

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Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı - Resim: 3

Milli sporcunun annesi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

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Uludağ'da alevlere teslim olan ve 2 kişinin öldüğü otelin son hali ortaya çıktı - Resim: 4

2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

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