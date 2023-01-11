Uludağ'da dört gözle beklenen kar yağışı başladı

Kayak hocası Tekin Kardeş (40) ise kayak yapılması için henüz yeterli kar yağışı olmadığını söyleyerek, “19 yıldır burada turizm işiyle uğraşıyoruz. Bu sene kar maalesef bir ay geç geldi. İnşallah bundan sonra yağar. Kayak sezonunun açılması için bu kar yetersiz, en az 40-50 santimetre daha yağması lazım” ifadelerini kullandı.