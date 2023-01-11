Uludağ'da dört gözle beklenen kar yağışı başladı
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışı başladı. Gece boyunca kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.
Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ’da, kar yağışı dün gece başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 3, en düşük ise sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Gece, aralıklarla devam eden kar yağışı, gün boyunca da sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Uludağ, 16 Ocak’a kadar kar yağışının etkisi altında olacak.
Yağışla birlikte kayakseverler de Uludağ’a gelmeye başladı. Bursa’da yaşayan Mazlum Koçu (23), kar yağdığını duyar duymaz Uludağ’a geldiğini söyleyerek, “Uzun zamandır beklediğimiz karı bugün nihayet bulabildik. Karın haberini duyar duymaz kendimizi Uludağ’da bulduk. Kayak yapmaya, telesiyeje binmeye geldik. Bütün kayakseverleri Uludağ’ımıza bekliyoruz. Her sene buradayım, Uludağ’ı seviyoruz, karı seviyoruz, kayağı seviyoruz” diye konuştu.
Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Samet Gezici (22), “Biraz geç oldu ama Allah’a şükür geldi. Duyduğumuz gibi geldik. Çok şükür, herkesi bekliyoruz. Kayak yapacağız. Her sene buradayım” dedi.
Kayak hocası Tekin Kardeş (40) ise kayak yapılması için henüz yeterli kar yağışı olmadığını söyleyerek, “19 yıldır burada turizm işiyle uğraşıyoruz. Bu sene kar maalesef bir ay geç geldi. İnşallah bundan sonra yağar. Kayak sezonunun açılması için bu kar yetersiz, en az 40-50 santimetre daha yağması lazım” ifadelerini kullandı.