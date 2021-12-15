Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar küreme ve tuzlama ekipleri 24 saat görev yaparken, zincirsiz ve kar lastiği olmadan zirveye çıkışa izin verilmiyor.
Kış turizmin en önemli merkezlerinden biri Uludağ`da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
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Dün geceden itibaren hiç durmadan aralıksız çalışan Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Uludağ`ın gece kapanan yollarını açtı.
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Bu yıl erken gelen kar yağışıyla birlikte otellerin sezona 17 Aralık`ta başlayacağı öğrenildi.
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Yılbaşına sayılı günler kala otellerdeki rezervasyon sayıları yüzde 70`lere ulaştı.
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