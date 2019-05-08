Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi
Türkiye'de kış turizmi denilince akla gelen tatil merkezlerinden biri olan Uludağ'da, dünden beri aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi.
Sezonun kapandığı Uludağ’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 6 santimetreye kadar ulaştı.
Uludağ'daki bir otelin işletmecisi Harbi Türk, "Uludağ’da Mayıs ayında hala kış bitmedi, kar yağmaya devam ediyor. Havalar soğuk, bütün tesisler kapalı, fakat kar yağmaya devam ediyor, Uludağ’ı görmek isteyen bütün tatilcileri bekleriz'' diye konuştu.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının bölgede eksi 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi.