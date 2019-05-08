Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

Uludağ'daki bir otelin işletmecisi Harbi Türk, "Uludağ’da Mayıs ayında hala kış bitmedi, kar yağmaya devam ediyor. Havalar soğuk, bütün tesisler kapalı, fakat kar yağmaya devam ediyor, Uludağ’ı görmek isteyen bütün tatilcileri bekleriz'' diye konuştu.