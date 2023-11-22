Uludağ'da sezon erken açılıyor! Konaklama fiyatları uçtu

'BU SENE ÇOK UMUTLUYUZ'

Otel yöneticisi Harbi Türk, "Geçtiğimiz sene kış ayı, neredeyse olmadı. Geçen sene 25 Kasım'da kar yağdı. Karın devamı gelir diye düşündük ama maalesef 3-4 gün sürdü. Ardından 27 Ocak'ta kar yağdı. Tam umutlandık derken, talihsiz bir deprem oldu. Geçen sene kış yaşanmadı sayılır. Bu sene çok umutluyuz. Bu mevcut olan kar, bizi çok heyecanlandırdı. Uzmanlar, bu sene kış mevsiminin çok iyi olacağını söylüyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an satışlarımız iyi gidiyor, telefonlarımız susmuyor. Hazırlığımızı bitirdik, çok umutluyuz. Ziyaretçiler de kayakseverler de heyecanlı. Aktivitemiz bol. Fiyatlarımız bu yıl kişi başı, 5 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bu dönemsel tabi. Uludağ'da fiyatlar, hafta içi ve hafta sonu değişir. Kış böyle devam edecek gibi duruyor. Doluluk oranı yüzde 90'ın altına düşmez" dedi.