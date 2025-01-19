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Uludağ'daki kayak pistinde korkunç kaza

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaptıkları sırada çarpıştı. Yaralanan kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Uludağ'daki kayak pistinde korkunç kaza - Resim: 1

Türkiye'nin kayak merkezi olan Uludağ'da, sömestir tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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Uludağ'daki kayak pistinde korkunç kaza - Resim: 2

Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da bugün 1'inci Oteller Bölgesi'nde kayak yapan 2 kişi çarpıştı.

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Uludağ'daki kayak pistinde korkunç kaza - Resim: 3

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan JAK ekipleri yaptı.

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Uludağ'daki kayak pistinde korkunç kaza - Resim: 4

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Bursa'daki devlet hastanelerine gönderildi.

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