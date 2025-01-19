Uludağ'daki kayak pistinde korkunç kaza
Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaptıkları sırada çarpıştı. Yaralanan kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin kayak merkezi olan Uludağ'da, sömestir tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
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Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da bugün 1'inci Oteller Bölgesi'nde kayak yapan 2 kişi çarpıştı.
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Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan JAK ekipleri yaptı.
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Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Bursa'daki devlet hastanelerine gönderildi.
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