Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, dolar/TL için adil değer hesaplaması yaparak sonucu açıkladı.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti'nden dolar/TL 'nin adil değerine ilişkin açıklama geldi.
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Uluslararası Finans Enstitüsü’nün konuyla ilgili raporunda ise, yaklaşan seçimlerin “krediye dayalı büyüme modelini sona erdirme potansiyeline sahip olması nedeniyle” liranın toparlanabileceğini öngördü.
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Konuyla ilgili, “Bu, temel olarak olumlu olur ve IIF’i dolar/TL adil değer tahminini düşürmeye sevk edebilir” ifadelerini kullanan Kurum ayrıca lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olması nedeniyle karamsarlığın aşırı seviyeye ulaştığı görüşünde olduğunu aktardı.
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Buna göre Brooks, adil değerin 21 seviyesinde olduğunu belirtti.
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