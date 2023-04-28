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Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, dolar/TL için adil değer hesaplaması yaparak sonucu açıkladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı - Resim: 1

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti'nden dolar/TL 'nin adil değerine ilişkin açıklama geldi.

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Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı - Resim: 2

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün konuyla ilgili raporunda ise, yaklaşan seçimlerin “krediye dayalı büyüme modelini sona erdirme potansiyeline sahip olması nedeniyle” liranın toparlanabileceğini öngördü.

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Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı - Resim: 3

Konuyla ilgili, “Bu, temel olarak olumlu olur ve IIF’i dolar/TL adil değer tahminini düşürmeye sevk edebilir” ifadelerini kullanan Kurum ayrıca lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olması nedeniyle karamsarlığın aşırı seviyeye ulaştığı görüşünde olduğunu aktardı.

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Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı - Resim: 4

Buna göre Brooks, adil değerin 21 seviyesinde olduğunu belirtti.

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