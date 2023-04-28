Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL'nin adil değerini açıkladı

Konuyla ilgili, “Bu, temel olarak olumlu olur ve IIF’i dolar/TL adil değer tahminini düşürmeye sevk edebilir” ifadelerini kullanan Kurum ayrıca lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olması nedeniyle karamsarlığın aşırı seviyeye ulaştığı görüşünde olduğunu aktardı.