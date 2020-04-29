Uluslararası haber ajansı AP Cerrahpaşa'ya girdi
Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), koronavirüsle mücadelenin sürdüğü hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girdi.
İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yakalananların tedavi edildiği hastanelerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi.
Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), içine girdiği Cerrahapaşa'dan fotoğraflar paylaştı.
Düne ait fotoğraflarda, corona virüs hastaları için ayrılmış bölümde görev yapan doktor ve sağlık personeli yer aldı.