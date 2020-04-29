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  3. 29 Nisan 2020 11:21

Uluslararası haber ajansı AP Cerrahpaşa'ya girdi

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), koronavirüsle mücadelenin sürdüğü hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girdi.

Uluslararası haber ajansı AP Cerrahpaşa'ya girdi

İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yakalananların tedavi edildiği hastanelerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi.

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Uluslararası haber ajansı AP Cerrahpaşa'ya girdi

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), içine girdiği Cerrahapaşa'dan fotoğraflar paylaştı.

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Uluslararası haber ajansı AP Cerrahpaşa'ya girdi

Düne ait fotoğraflarda, corona virüs hastaları için ayrılmış bölümde görev yapan doktor ve sağlık personeli yer aldı.

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Uluslararası haber ajansı AP Cerrahpaşa'ya girdi

Ajans, ilk vakanın görüldüğü günden bu yana günlük ölümlerin ve enfeksiyon oranlarının düştüğü hafta vurgusu yaptı...

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