Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de çok uzun yıllar başarıyla forma giyen ve en fazla maçta oynama rekoru kıran Umut Bulut, Eflatun-Sarılı Eyüpspor'a transfer oldu. 38 yaşındaki golcü, imza töreninde "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.