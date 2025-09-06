  1. Anasayfa
  4. Üniversite laboratuvarında korkutan yangın

İstanbul Ataşehir'deki özel üniversitenin laboratuvarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA
Yangın, saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde bulunan özel üniversitede çıktı. 

Henüz bilinmeyen nedenle laboratuvarda çıkan yangını fark eden üniversite görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. 

