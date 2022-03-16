Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden Çanakkale Türküsü

Videonun hazırlanma aşamasında emeği bulunan herkese gönülden teşekkür eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemiz, bu cennet vatanı bizlere miras bırakan herkese minnettardır. Büyük imkansızlıklar içinde Türk milletinin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapılan fedakarlıkların şanlı bir destanla taçlandırıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına böyle bir çalışma hazırlamak istedik. Bizim için çok özel bir anı olarak kalacak. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında yer alan ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.