Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümde para karşılığı cinsel ilişki iddası

Yazışmalarda 17 yaşındaki Dina'nın, postane çalışanının cinsel taleplerinin yer aldığını belirten Stephane, Dina’nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti. Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina’nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina’nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonra da genç kızın kaybolduğunu ifade etti.