Üniversiteler ara tatil yapacak mı? İşte son detaylar

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversite öğrencisi, MEB bünyesindeki okullarda uygulanan ara tatillerin, üniversiteler nezdindeki durumu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, "Üniversiteler ara tatil yapacak mı?" sorusunun yanıtı...