Üniversiteler ara tatil yapacak mı? İşte son detaylar
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 6 Eylül 2021'de başlatılan birinci dönemde, ilk olarak 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında ara tatil yapılacak. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı sorgulanıyor. Peki, üniversiteler ara tatil yapacak mı?
Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversite öğrencisi, MEB bünyesindeki okullarda uygulanan ara tatillerin, üniversiteler nezdindeki durumu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, "Üniversiteler ara tatil yapacak mı?" sorusunun yanıtı...
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ÜNİVERSİTELER ARA TATİL YAPACAK MI?
15-19 Kasım tarihleri arasında; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük tatil yapacak.
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2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.
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Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.
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