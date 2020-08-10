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  3. 10 Ağustos 2020 00:20

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Pandemi döneminde alınan karar doğrultusunda üniversitler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Yeni eğitim-öğretim yılına kısa süre kalmasının ardından öğrenciler uzaktan eğitim olup olmayacağını merak ediyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

2020 2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ
Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Üniversiteler ne zaman açılacak?

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

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Üniversiteler ne zaman açılacak?

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"
Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.

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