Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimde son durum

Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirtti. Bir yılı aşkın zamandır üniversitelerinden uzak kalan yüz binlerce öğrenci ise yeni eğitim yılının güz dönemi için yüz yüze eğitim durumunu merak ediyor. İşte, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...