Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu

'AİLESİ BİZİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ'

Ev sahibi K.T., "Ailesi bizi aradı, iki gündür ulaşamadığını söyledi. Biz de hem telefonla aradık hem de defalarca kez kapısına vurduk ama ulaşamadık. En son ailesi benden çilingir çağırmamı istedi. Polis ve ambulans ekipleri ile beraber geldiler. İçeri girdiklerinde öldüğünü söylediler" şeklinde konuştu. (DHA)