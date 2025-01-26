Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu
İstanbul Sarıyer'de kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki üniversiteli genç kız, evinde ölü bulundu.
Olay, 24 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Gamze Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'deki ailesi iki gün boyunca evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi B.B.'ye ulaşamayınca ev sahibini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kapıyı çalan ev sahibi K.T., evdeki B.'den yanıt alamadı.
Durumun polise bildirilmesi üzerine evin kapısı çilingir ile açılarak içeri girildi. Eve giren polis ekipleri, B.B.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Polisin yaptığı incelemede, B.'nin çarpma sonucu başında yarıklar olduğu tespit edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından B.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'AİLESİ BİZİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ'
Ev sahibi K.T., "Ailesi bizi aradı, iki gündür ulaşamadığını söyledi. Biz de hem telefonla aradık hem de defalarca kez kapısına vurduk ama ulaşamadık. En son ailesi benden çilingir çağırmamı istedi. Polis ve ambulans ekipleri ile beraber geldiler. İçeri girdiklerinde öldüğünü söylediler" şeklinde konuştu. (DHA)