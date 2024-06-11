Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım
Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay bitirme ödevi olarak başladıkları projede TÜBİTAK'ın da desteğini alarak sağlıkta çığır açacak bir adım atmayı başardı...
Kaynak: DHA
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Ankara'da Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay, damar tıkanıklığı hastalığının ön teşhisini gerçekleştiren cihaz geliştirdi.
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TÜBİTAK tarafından desteklenen projede geliştirilen cihaz ile Türkiye'de yaygın olan damar tıkanıklığı hastalığında yüzde 90 doğrulukla erken tanı sağlanabiliyor.
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Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay, Dr. Onur Koçak danışmanlığında bitirme projesi olarak Türkiye'de halk arasında yaygın adıyla damar tıkanıklığı olarak bilinen 'Periferik Arter' hastalığının ön teşhisini gerçekleştiren cihaz tasarladı.
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