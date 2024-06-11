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  4. Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım

Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım

Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay bitirme ödevi olarak başladıkları projede TÜBİTAK'ın da desteğini alarak sağlıkta çığır açacak bir adım atmayı başardı...

Kaynak: DHA
Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım - Resim: 1
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Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım - Resim: 2

Ankara'da Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay, damar tıkanıklığı hastalığının ön teşhisini gerçekleştiren cihaz geliştirdi. 

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Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım - Resim: 3

TÜBİTAK tarafından desteklenen projede geliştirilen cihaz ile Türkiye'de yaygın olan damar tıkanıklığı hastalığında yüzde 90 doğrulukla erken tanı sağlanabiliyor.

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Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım - Resim: 4

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay, Dr. Onur Koçak danışmanlığında bitirme projesi olarak Türkiye'de halk arasında yaygın adıyla damar tıkanıklığı olarak bilinen 'Periferik Arter' hastalığının ön teşhisini gerçekleştiren cihaz tasarladı.

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