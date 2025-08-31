Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.(DHA)