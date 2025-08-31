Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti
İstanbul Sarıyer'de, 20 yaşındaki A.K. üniversitenin kampüsündeki kafede çalışan 15 yaşındaki kız arkadaşını silahla vurarak öldürüp intihar etti.
Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. tartıştığı kız arkadaşı H.Ö.'yü silahla ateş ederek öldürdü. K. daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde K. ve Ö.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. K. ve Ö.'nün cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
H.Ö.'nün kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen A.K.'nin ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. K.'nin, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.(DHA)