Üniversiteyi yasa boğan olay: Pencereden düşen genç kadın hayatını kaybetti
Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak çalışan 1 çocuk annesi kadın, binanın 2'nci kat penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi S.İ. (35), henüz belirlenemeyen nedenle 2’nci kat penceresinden düştü.
1 / 11
İ.'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 11
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 / 11
Polis olay yeri inceleme ekipleri İ.’nin düştüğü alanda inceleme yaptı.
4 / 11