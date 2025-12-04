  1. Anasayfa
  4. Üniversiteyi yasa boğan olay: Pencereden düşen genç kadın hayatını kaybetti

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak çalışan 1 çocuk annesi kadın, binanın 2'nci kat penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi S.İ. (35), henüz belirlenemeyen nedenle 2’nci kat penceresinden düştü. 

 

İ.'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis olay yeri inceleme ekipleri İ.’nin düştüğü alanda inceleme yaptı.

