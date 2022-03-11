Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı

İstanbul'da 82 yıllık Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasından ayrıldı. Köprüde oluşan 20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.