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Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı

Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.

Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı - Resim: 1

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapandı. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle derz ayrılması yaşanmış olabileceği bildirildi.

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Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı - Resim: 2

İstanbul'da 82 yıllık Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasından ayrıldı. Köprüde oluşan 20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.

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Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı - Resim: 3

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi” denildi.

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Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı - Resim: 4
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