Unkapanı Köprüsü saatler sonra trafiğe açıldı
Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.
İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapandı. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava nedeniyle derz ayrılması yaşanmış olabileceği bildirildi.
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İstanbul'da 82 yıllık Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasından ayrıldı. Köprüde oluşan 20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.
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AKOM’dan yapılan açıklamada, “Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi” denildi.
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