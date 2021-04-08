Ünleri ülke sınırlarını aştı! 'Rizeli astronotlar'a Rusya'dan davet!
Rize'de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten 4 genç kısa sürede ün kaazndı.
Rize'de Filika dergisi editörleri Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti.
Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı. Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan ve ABD’li Elon Musk’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermedi. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ''Üzülme evladım seneye gidersin'' diye teselli etti.
BAYRAKTAR'DAN ''O SENE BU SENE'' PAYLAŞIMI
Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü, yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Gençlerin videoları Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. Bayraktar, babaannesinin uzaya çıkamayan astronotu ''Üzülme evladım seneye gidersin'' diye teselli ettiği videoyu, ''O sene bu sene'' notuyla sosyal medyada paylaştı.
Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) sosyal medya hesabından da aynı video “O zaman bu sene bize uğrasın, nenesi” notuyla paylaşıldı.