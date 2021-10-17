Ünlü anketçi ''CHP, AK Parti'yi yakaladı'' diyerek son anketi açıkladı

Araştırmada "erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

AKP yüzde 24,9

CHP yüzde 24,7

İYİ Parti yüzde 11,6

HDP yüzde 9,1

MHP yüzde 5,7