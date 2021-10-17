Ünlü anketçi ''CHP, AK Parti'yi yakaladı'' diyerek son anketi açıkladı
Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, ''CHP, AK Parti'yi yakaladı'' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı.
Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını Gökhan Özbek ile birlikte değerlendirdi.
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AK Parti ve CHP'nin oy yüzdelerine dikkat çekilirken "CHP, AKP'yi yakaladı" değerlendirmesi dikkat çekti.
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9-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmanın hata payı yüzde 2 olarak açıklandı. Araştırmaya yaklaşık 1500 kişinin katılırken Ankette yer alan "Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" sorusu soruldu. "Evet" diyenlerin oranı yüzde 60.9 olurken "hayır" cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.
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Araştırmada "erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
AKP yüzde 24,9
CHP yüzde 24,7
İYİ Parti yüzde 11,6
HDP yüzde 9,1
MHP yüzde 5,7
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