Ünlü anketçi elindeki son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yaptığı açıklamalarda, Millet İttifakı'nın, yüzde 5'le Cumhur İttifakı'nı geçtiğini ifade etti. Kulat ayrıca, 6'lı masa ile ilgili de de çarpıcı bir iddiada bulundu ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayının masadan çıkacağını, diğer isimlerin de kabinede yer alacağını söyledi.