Ünlü anketçi elindeki son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
Bir dönem AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan MAK Danışmanlık şirketinin patronu Mehmet ALi Kulat katıldığı canlı yayında, 2023 seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala elindeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler öncesi gerçekleştirilen anket çalışmalarından gelen sonuçlar dikkat çekmeye devam ediyor. Muhalefetin adayının kim olacağı belli olmamasına karşın MAK Danışmanlık tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasında ittifaklar arası oy oranları dikkat çekti.
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yaptığı açıklamalarda, Millet İttifakı'nın, yüzde 5'le Cumhur İttifakı'nı geçtiğini ifade etti. Kulat ayrıca, 6'lı masa ile ilgili de de çarpıcı bir iddiada bulundu ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayının masadan çıkacağını, diğer isimlerin de kabinede yer alacağını söyledi.
"ADAY, 6'LI MASADAN ÇIKACAK, DİĞER İSİMLER KABİNEDE OLACAK"
6'lı masanın tek aday üzerinde yoğunlaşacağını öne süren Kulat, "Bugüne kadar 6’lı masanın bileşenleriyle görüştüm ve izlenimim cumhurbaşkanı adayının o masadan çıkacağı yönünde. Masanın, tek isim üzerinde yoğunlaşacakları kanaatindeyim. 6’lı masadaki 6 kişi de önümüzdeki kabinede göreceğiz. Karşımıza ya cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak çıkacaklar." dedi.
AK PARTİ'NİN OYLARINDA YÜKSELİŞ
Partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin bilgiler de veren Kulat, şunları söyledi:
AK Parti son 8 ay içerisinde yaptığımız araştırmalarda hep yüzde 30’un altında çıkıyordu. Bu ay yüzde 30 rakamını gördü ama çok ciddi bir yükselişten bahsetmiyoruz. Bir önceki aya bakarsak AK Parti 0.6 puanlık bir artış göstermiş oldu.