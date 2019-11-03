Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'i uyardı!

İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE'Yİ UAYRUYORDU! Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu. .