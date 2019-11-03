Ünlü deprem kahini İstanbul ve İzmir'i uyardı!
Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi. 5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı..
AY HAREKETLERİNE DİKKAT Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti. .
5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini söyledi. .
24 Eylül'de meydana gelen gezegen hizalanmaları sebebiyle yalnızca İstanbul ve Akdeniz havzasının değil ayrıca geçtiğimiz günlerde 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Pakistan ve komşumuz İran'ın da yakın merceğe alınması gerektiğinden bahsetti. .
İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE'Yİ UAYRUYORDU! Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu. .