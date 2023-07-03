Ünlü ekonomist doların göreceği rakamı açıkladı

“Bayram sonrasındaki haftada dolar/TL kurundaki kademeli yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeler arasında; TCMB PPK toplantı tutanakları, haziran ayı enflasyonu, ABD tarım dışı istihdam verisi gibi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek kritik veri akışları var.