Ünlü ekonomist doların göreceği rakamı açıkladı
Finans uzmanı Murat Özsoy, bayram sonrasındaki haftada dolar/TL kurundaki değişim tahminini açıkladı.
Finans uzmanı Murat Özsoy, “Ekonomi yönetiminden bir hamle gelmediği müddetçe” dolardaki yükselişin süreceğini söyledi.
Milli Gazete’de yer alan habere göre, Para Politikası Kurulu’nun toplantısının önemli olduğunu belirten Özsoy, yıl sonu dolar tahminini için “30 TL seviyesi yıl sonu gelmeden ulaşılabilir nitelikte” açıklamasını yaptı.
FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SIÇRAMA OLABİLİR
Yeni haftada dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeleri de sıralayan Özsoy, şu ifadeleri kullandı:
“Bayram sonrasındaki haftada dolar/TL kurundaki kademeli yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeler arasında; TCMB PPK toplantı tutanakları, haziran ayı enflasyonu, ABD tarım dışı istihdam verisi gibi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek kritik veri akışları var.