Ünlü ekonomist kabus senaryosunu açıkladı: Altın ve borsada fırtına öncesi sessizlik!

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI SIKINTI GETİRİR

Selçuk Geçer şöyle konuştu:

Hürmüz meselesini değerlendirmeye çalışacağım. Hürmüz Boğazı çok kritik bir yer. Çünkü arkasında sadece İran yok, Katar gibi Suudi Arabistan gibi ülkeler de var. O boğaz kapandığı zaman dünyaya petrol akışının neredeyse %50'si %60'ı belki %70'i kesiliyor. Bu nedenle zaten Shell yetkilileri Shell'in CEO'su diyor ki Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gibi bir ihtimal doğarsa bu küresel bir ekonomik sıkıntıyı beraberinde getirir. Bu işin büyüklüğünü sadece petrol fiyatları yükselmez, enflasyonist baskılar daha da artar hem Avrupa hem Amerika tarafında aynı bu pandemi sonrasında yaşandığı gibi bir tedarik zinciri kırılması gibi bir kırılma yaşanır.