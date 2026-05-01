Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan altında rekor tahmini: Rakam verdi!
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları "düşüş değil, baskılama" olarak nitelendirdi. Yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulunan Demirtaş, merkez bankalarının altın talebi ve güven krizinin altın fiyatlarını zirveye taşıyacağını savundu.
Altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara değil, "büyük resme" odaklanması gerektiğini vurguladı. Mevcut fiyat seviyelerini bir düşüşten ziyade "bilinçli bir baskılama süreci" olarak gören Demirtaş, büyük yatırımcıların bu dönemleri birikim yapmak için kullandığını belirtti.
Altın fiyatlarını zirveye taşıyacak 3 ana faktör
Demirtaş, altının güvenli liman olma özelliğinin ötesine geçtiğini belirterek fiyatları yukarı çekecek üç temel dinamiği şu şekilde sıraladı:
Jeopolitik riskler: ABD-İran gerilimi gibi bölgesel çatışmaların artan ekonomik maliyeti.
Merkez bankalarının talebi: Küresel çapta merkez bankalarının rezervlerinde dolardan altına yönelmesi.
Güven krizi: Küresel finansal sistemdeki genel güvensizlik ortamının derinleşmesi.
Demirtaş, döviz kurundaki baskının sürdürülebilir olmadığını savundu. Ons altın fiyatlarındaki artışın, iç piyasadaki kur hareketliliği ile birleşmesi durumunda gram altında "matematiksel bir sıçrama" yaşanabileceğini ifade etti.
"Fırsat her şey sessizken gelir"
Yatırımcılara seslenen Demirtaş, “Piyasa size fırsatı gürültü başladığında değil, her şey sessizken verir. Televizyonlar ‘altın uçuyor’ dediğinde iş işten geçmiş olur” ifadelerini kullandı.