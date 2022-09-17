Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ''cehenneme hoş geldiniz'' deyip dolar tahminini açıkladı

4-5 gün sonra yaşanacak gelişmelere karşı uyaran Selçuk Geçer, "FED toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda bitti bu iş denildi, faiz artırımları artık yavaşlar yorumları yapıldı. Ben ise bunun tam tersini söylemiştim. ABD’de enflasyon yapışkan hale geldi. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark kapandı ama bu mevsimsel etkiden kaynaklanıyor" dedi.