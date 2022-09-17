Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ''cehenneme hoş geldiniz'' deyip dolar tahminini açıkladı
AK Parti'nin ekonomi politikasını en sert şekilde eleştiren ekonomistlerin başında gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer 2022 yıl sonu dolar kuru beklentisini "Bu kaçınılmaz son olacaktır. Bekleyip göreceğiz" diyerek açıkladı.
Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren Dolar kuru 18,29 TL ile Cumhuriyet tarihini gördükten sonra haftayı 18,26 TL'den, Euro ise 18.29 TL'den tamamlamıştı. Dövizdeki durum, ulusal ve uluslararası ekonomi hakkında, ekonomist Selçuk Geçer’den bir değerlendirme geldi.
4-5 gün sonra yaşanacak gelişmelere karşı uyaran Selçuk Geçer, "FED toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda bitti bu iş denildi, faiz artırımları artık yavaşlar yorumları yapıldı. Ben ise bunun tam tersini söylemiştim. ABD’de enflasyon yapışkan hale geldi. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark kapandı ama bu mevsimsel etkiden kaynaklanıyor" dedi.
Selçuk Geçer, ayrıca şunları söyledi:
Dünyanın her yerinde ülkeler beklentilerin üzerinde faiz artırımı yapıyorlar. Ancak biz faiz indirip seçim ekonomisine geçiyoruz. Faiz indirip enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonu düşüremezseniz dolar kurunu kontrol edemezsiniz. ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı.