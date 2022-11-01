Ünlü ekonomistten asgari ücret tahmini: 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete hükümet tarafından gelen "Ocak ayında çalışanları memnun edecek bir zam" söylemlerinin ardından beklentinin üzerinde bir zam yapılacağını düşündüğünü kaydeden Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, asgari ücretin net 8 bin-8 bin 500 ve brüt olarak da 10 bin liralara yükselmesinin olasılık dahilinde bulunduğunu ifade etti.