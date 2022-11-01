Ünlü ekonomistten asgari ücret tahmini: 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının ardından yıl içinde ikiz kez zam yapılan asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı konusunda tahminler gelmeye devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları milyonlarca çalışanın maaş zam oranlarına da etki ediyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda açıkladığı enflasyon tahminlerinin ardından yıl içinde 2 kez zamlanan asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak edildi.
Ocak ayında yapılan yüzde 50'lik zammın ardından Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500,35 lira olarak belirlendi. 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. Yapılan son zamla artış oranı yüzde 80'i buldu.
Asgari ücrete hükümet tarafından gelen "Ocak ayında çalışanları memnun edecek bir zam" söylemlerinin ardından beklentinin üzerinde bir zam yapılacağını düşündüğünü kaydeden Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, asgari ücretin net 8 bin-8 bin 500 ve brüt olarak da 10 bin liralara yükselmesinin olasılık dahilinde bulunduğunu ifade etti.
Asgari ücretin ne kadar olacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında yapacağı açıklamanın ardından kesinleşmesi bekleniyor.