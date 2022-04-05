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Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada son yayınladığı video paylaşımda yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.

Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini - Resim: 1

Yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağını beklediğini duyuran ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.

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Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini - Resim: 2

Dolar kurunun yıl sona kadar şuan ki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirten Atilla Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı.

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Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini - Resim: 3

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere göre  para piyasalarında olabilecekleri değerlendiren Atilla Yeşilada yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyurdu. 

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Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini - Resim: 4

Dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada, kendisi de de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

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