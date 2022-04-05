Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada son yayınladığı video paylaşımda yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.
Yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağını beklediğini duyuran ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.
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Dolar kurunun yıl sona kadar şuan ki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirten Atilla Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı.
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Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere göre para piyasalarında olabilecekleri değerlendiren Atilla Yeşilada yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyurdu.
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Dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada, kendisi de de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.
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