Ünlü ekonomistten yatırımcılara dolar uyarısı!
AK Parti'nin ekonomi politikasını en sert şekilde eleştiren ekonomistlerin başında gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında dolar kuru için beklentisini açıklayarak, elinde dolar olanları uyardı.
Dolar kurunda yüksek tahminler veren ve bunun yüzünden BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.
Enflasyon oranı 80, 21 seviyesine çıkarken, Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, bunun için ciddi uyarılarda bulundu.
Türkiye yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamlarıyla başladı. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyordu. TÜİK'in bugün yaptığı enflasyon açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Yıllık yüzde 83,45’lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu.
ENAG'a göre enflasyon yüzde 200'e dayandı
Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül 2022 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186,27, yılın başından itibaren ise yüzde 101,63 olarak gerçekleşti. Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, 3 aya dikkat çekti.