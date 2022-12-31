Ünlü fast food zincirinin zammı sosyal medyayı salladı!
Çok uzun yıllardır Türkiye'de de hizmet veren dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's'ın en gözde ürünü olan Big Mac'e yapılan zam sosyal medyada gündem oldu.
2022 yılı başından bu yana zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken dünyaca ünlü fast food zinciri Mc Donald's'ın yaptığı zam sosyal medyada büyük tepki çekti.
1 / 5
Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren fast food zincirindeki menünün fiyat değişimi, yaşanan durumu gözler önüne serdi.
2 / 5
Sosyal medyada kullanıcılar söz konusu menünün son 5 yıldaki fiyat değişimini karşılaştırdı. Buna göre 2017'de 11.95 liraya satılan menü 2018'da 13.95 oldu.
3 / 5
Söz konusu menü 2019'da 18.99, 2020 yılında 29.99, 2021'de 36.99 2022'de ise 99 lira oldu.
4 / 5