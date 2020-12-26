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  3. 26 Aralık 2020 17:11

Ünlü futbolcuların yılbaşı fotoğrafları

Futbolun yıldız isimleri koronavirüs pandemisi gölgesinde girilecek olan 2021 heyecanını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ünlü futbolcuların yılbaşı fotoğrafları

Robert Lewandowski

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Ünlü futbolcuların yılbaşı fotoğrafları

Ricardo Quaresma

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Ünlü futbolcuların yılbaşı fotoğrafları

Neymar

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Ünlü futbolcuların yılbaşı fotoğrafları

Cristiano Ronaldo

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