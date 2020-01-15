  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Ocak 2020 17:28

Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!

Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın tatil beldesi Punta del Este'de giyim markası sahibi milyoner Federico Alvarez Castillo'nun yazlığındaki havuza bir helikopterden canlı canlı domuz attılar.

Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!

1/ 11
Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!

Dünyayı şoka uğratan görüntüler, Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın tatil beldesi Punta del Este'de kaydedildi. Video kaydında kadraja ilk olarak havadaki bir helikopter giriyor.

2/ 11
Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!

Saniyeler sonra helikopterden büyük bir cisim bırakılıyor. Yere doğru hızla alçalan cisim, bir yüzme havuzunun ortasına sertçe düşüp suları büyük bir tazyikle sıçratıyor.

3/ 11
Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!

Giyim markası sahibi milyoner Federico Alvarez Castillo'nun yazlığındaki havuza düşen çıkardığı ses ve sıçrattığı su damlacıklarına gülüşmeler karışıyor.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM