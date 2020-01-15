Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!
Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın tatil beldesi Punta del Este'de giyim markası sahibi milyoner Federico Alvarez Castillo'nun yazlığındaki havuza bir helikopterden canlı canlı domuz attılar.
Dünyayı şoka uğratan görüntüler, Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın tatil beldesi Punta del Este'de kaydedildi. Video kaydında kadraja ilk olarak havadaki bir helikopter giriyor.
Saniyeler sonra helikopterden büyük bir cisim bırakılıyor. Yere doğru hızla alçalan cisim, bir yüzme havuzunun ortasına sertçe düşüp suları büyük bir tazyikle sıçratıyor.