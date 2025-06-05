Ünlü iş insanı Çeşme'de restoranda silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada

İŞ ADAMINA SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Fatih F.'ye gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, F.'nin arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih F.'nin yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.