Ünlü isimler sandık başında
31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi devam ederken ünlü isimler de oylarını kullanmak için sandık başında.
Sanatçı Candan Erçetin, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1245 numaralı sandıkta görevli oldu. Komedyen Cem Yılmaz da bu okulda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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İbrahim Kutluay da Lütfi Banat İlkokulu’nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.
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TUĞBA ÖZAY
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AHMET DURSUN
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