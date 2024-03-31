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Ünlü isimler sandık başında

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi devam ederken ünlü isimler de oylarını kullanmak için sandık başında.

Ünlü isimler sandık başında - Resim: 1

Sanatçı Candan Erçetin, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1245 numaralı sandıkta görevli oldu. Komedyen Cem Yılmaz da bu okulda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 

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Ünlü isimler sandık başında - Resim: 2

İbrahim Kutluay da Lütfi Banat İlkokulu’nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.

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Ünlü isimler sandık başında - Resim: 3

TUĞBA ÖZAY

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Ünlü isimler sandık başında - Resim: 4

AHMET DURSUN

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