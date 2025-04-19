Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. ile oyuncu S.A. dışarıda buluştuktan sonra E.K.'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. S.A., kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden E.K.'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde E.K.'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K.'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu S.A.'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında E.K.'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.