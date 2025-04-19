Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki ünlü kadın oyuncu S.A dün akşam saatlerinde evine gittiği sosyal medya fenomeni arkadaşı 29 yaşındaki E.K.ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. ile oyuncu S.A. dışarıda buluştuktan sonra E.K.'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. S.A., kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden E.K.'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde E.K.'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K.'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu S.A.'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında E.K.'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.
E.K.'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde E.K.'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında E.K.'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde E.K.'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli S.A. ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu ise, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi. Öte yandan S.A.'ın olayın ardından evden çıkıp gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.